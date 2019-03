Внєдзелю отримани Збор пензионерох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Традицийни Збор пензионерох Месного одбору Здруженя пензионерох у Руским Керестуре отримани внєдзелю, 10. марца, на котрим представени Звит о активносцох и Финансийни звит з 2018. року, як и плани за тот рок.

Зоз схадзку предшедовал предсидатель Ярослав Малацко, присутна була и касирка Мелания Банич, о Звиту Надпатраюцого одбору бешедовал його предсидатель Владимир Югик. Спред Општинского Здруженя пензионерох зоз Кули оправдано нє бул нїхто, а од госцох з валалу лєм предсидатель Здруженя ремеселнїкох и приватних поднїмательох Владимир Емейди.

Прешлого року Здруженє пензионерох дїловало скромно, у рамикох своїх можлївосцох. Набавяни огрив и вецей як 20 продукти за своїх членох, орґанизовани одход на рехабилитацию вєдно зоз Општинским здруженьом, одход на штири екскурзиї зоз Сербску напредну странку, пораєнє їх дому и велї други активносци.

По Финансийним звиту мож видзиц же дїловали позитивно – цалосни приходи були 419 200 динари, а розходи 374 699 динари, так же до того року пренєшени 44 501 динар. На Збору надпомнуте же дотациї зоз набавки рижних продуктох, окреме зоз огриви и наплацованє членарини основа финансованя, а тиж додате и же стаємни приходи нєт, прецо їх дїлованє нєизвесне.

У плану роботи за 2019. рок, медзи иншим, ушорйованє Дома, орґанизованє културно-забавних и рекреативних змистох за членох, звекшац число продуктох котри ше набавя, едукация членох о значносци животного осиґураня и друге.

Предсидатель Малацко потолковал же нєодлуга будзе ришени и проблем же Здруженє нє ма нїкого на функциї секретара, понеже Михайло Фейди котри бул вибрани на прешлорочним Збору, задзековал на тоту функцию пре приватни обовязки. Секретара по функциї вибера предсидатель, прецо на Збору нє було нагоди же би ше предкладало дакого.

Под точку рижне ше розправяло о проблему нєришеного маєтно-правного статусу Пензионерского дому, односно же будинок нє у їх власносци, а пензионере активно до ньго укладаю. Як потолковало руководство, будинок анї нє леґализовани, правени є на мольбу, а нє цалком су сиґурни же у чиєй власносци тераз парцела на котрей є збудовани у Фрушкогорскей улїци. Пензионере, присутни члени, инсистовали же би ше по тим питаню превжало одвитуюци крочаї, понеже Здруженє як таке може и ма право буц його власнїк.

