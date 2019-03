Пораженє на першим змаганю

БАЧКА ПАЛАНКА – Ярня сезона першенства у Подручней фодбалскей лиґи Зомбор почала зоз 16. колом. Фодбалски клуб (ФК) „Русин” одбавел перше змаганє процив ФК „Крила країне” зоз Бачкей Паланки, а конєчни резултат бул ФК „Крила країне” – ФК „Русин” 1:0 (0:0).

Бавело ше пред красним числом публики на стадиону домашнього клубу у Бачкей Паланки. Делеґат змаганя бул Милан Филипович зоз Зомбора, главни судия Неманя Дьордєвич зоз Алексу Шантича, а помоцни судийове Велимир Стойков зоз Зомбора и Неманя Мудринич з Апатину.

Русин бавел у шлїдуюцим составе: Предраґ Маркович, Жарич, Голик, Ланчужанин, Грнчяр (Саянкович), Малацко, Катона (Стефан Кочиш), Оґнєн Маркович, Будински (Гарди), Бранкович, Борис Орос.

И попри добрей и моцней одбрани и квалитетних нападох, перши полчас бул без ґолох, медзитим у 63. минути поентирали домашнї, цо и остал конєчни резултат. Три жовти картони достали бавяче домашнїх, а зоз „Русину” Грнчяр у 28. минути и Оґнєн Маркович пред сам конєц змаганя.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)