ШИД – Тидзень пред початком ярнєй часци першенства у Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим, фодбалере ОФК „Бикич” внєдзелю мали ище єдно пририхтуюце змаганє.

Фодбалере як госци у Моровичу победзели домашнє „Єдинство”, члена Општинскей фодбалскей лиґи Шид зоз 7:1.

