Конституване Роботне цело за младеж

НОВИ САД – У просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох вчера, 11. марца, отримана конститутивна схадзка Роботного цела за младеж Националного совиту рускей националней меншини.

По новим Дїловнїку о роботи Роботне цело чишлї осем члени и предсидателя. У тим мандату за членох Роботного цела за младеж вибрани Борис Фейди, Мелания Мали, Емилия Чизмар и Любомир Медєши зоз Коцура, Далибор Болдиш зоз Шиду, Андрей Орос зоз Руского Керестура, Тамара Салаґ зоз Дюрдьова и Соня Гудак зоз Нового Саду. За предсидатель вибрани Иван Канюх зоз Нового Саду.

За заменїка предсидателя менована Соня Гудакова, а за записнїчара Тамар Салаґ.

У тексту вименєного Дїловнїку хтори бул на Дньовим шоре, точно прецизовани права и обовязки членох Роботного цела, як и то же схадзки мож отримовац як порядни и електронски. У окремним члену прецизує ше и статус госца на схадзки Роботного цела.

На схадзки бешедоване и о плану Роботного цела у наступним мандатним периодзе. Єден з нїх и формованє Здруженя младих Руснацох у Новим Садзе, подобного тим цо уж исную у других наших местох.

На идуцей схадзки, як порадзене, будзе вецей бешеди о тим Здруженю як и о окремним Правилнїку о членстве у Роботним целу за младеж.

На схадзки присуствовал предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач, хтори привитал и повинчовал членом Роботного цела на успишней потерашнєй роботи хтора ма вельки одгук у явносци.

