На Општинскей смотри у рецитованю Керестурци барз успишни

КУЛА – У Културним центре вчера вечар отримана Општинска смотра рецитаторох „Максим Єкнич”, на хторей 33-йо змагателє рецитовали по сербски, мадярски и руски. Пласман за далєй од шесцерих виборели и пецеро рецитаторе з Руского Керестура.

Од троїх змагательох з Керестура, у катеґориї младшого возросту, од 12 змагательох Ема Живкович завжала перше место, а Иван Планчак треце. Обидвойо ше пласовали на Зонску смотру, алє и Яна Варґа, гоч нє ма освоєне место.

У штреднїм возросту спомедзи 14 рецитаторох, з Керестура ше змагали Минеа Югас, Валентина Новта и Анита Чизмар. Перши два рецитаторки иду на Зонску смотру гоч нє завжали анї єдно место на Општинскей смотри. У старшим возросту того року Керестур нє мал своїх представительох анї на тей, анї на Месней смотри.

Рецитаторох на Општинскей смотри оценьовал селектор Миодраґ Петрович, ґлумец Сербского народного театру з Нового Саду, а консултантки за руски язик була Амалия Ковач, а за мадярски Юлияна Киш-Дороґхази.

Госци на вечаршей смотри були школяре Школи за основне музичне образованє з Кули хтори наступели у музичней часци програми.

Рецитаторох з Керестура за змаганє пририхтали Наталия Зазуляк, Оленка Живкович и Ивана Дудаш.

Зонска смотра рецитаторох Заходнобачкого и Южнобачкого округу будзе отримана 16. и 17. марца у Бачу.

