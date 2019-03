Дньовнїк на струю

Кед ше патри през чаривни (целово) окуляри, випатра же Сербия єдна сучасна и по шицких питаньох ушорена держава. Кед же окуляри зоз ище напреднєйшу диоптрию, видно же аж и образованє пошло до горе зоз модернизацию. Уж роками у нашей держави просвита церпи „наврат-нанос” реформи. Електронски дньовнїки єден од найшвижших прикладох.

Конциповани є так же оможлївює наставнїком, класним старшином и директором же би на швидки, єдноставни способ водзели евиденцию о школярох. Же би ше обезпечела цо векша обєктивносц, идея того истого дньовнїка же шицки оцени можу видзиц лєм класни старшина и директор, а предметни наставнїкове можу видзиц лєм свою рубрику, а нє рубрики своїх колеґох. Тиж, основна функция того дньовнїка же би нє бул поштреднїк лєм медзи наставнїком и школяром, алє и медзи наставнїком и родительом.

Зоз диґитализацию, пришло до нових иновацийох котри скорей нє исновали. Цо ше дотика родичох, вони можу у каждей хвильки приступиц ґу податком зоз дньовнїка, алє лєм за свойо дзецко. Министерство прилапело и суґестию психолоґох же оцени можу видзиц аж после двох дньох, же би школяре у ствари мали достаточно часу (и такту, озда) сообщиц родичом прецо праве таку оцену достали.

Понеже шицко на тим швеце ма свой добри и подли бок, так ма и тото. Цалком потримуєм идею же родичи буду константно упознати зоз тим як їх дзеци напредую (або назадую), алє з другого боку, може присц до того же родичи анї тельо нє буду приходзиц до школи, зоз чим ше комуникация медзи родичами и наставнїками зведзе на минимум, цо вшелїяк нє барз добре. Родичом котри достаточно розумни и одвичательни, то би требал буц лєм способ же би свойо дзецко нє лєм контроловали, алє и уплївовали на дзецко же би ше елиминовали неґативни ствари, кед же их єст.

Гоч сама апликация ма свойо предносци, нїяк нє може заменїц класного старшину, предметного наставнїка, або педаґоґа. Ту барз важни информативни розгварки з помоцу котрих ше достанє детальну и комплетну слику о тим цо ше зоз дзецком случує.

Елекронски дньовнїк, гоч будзе поробени до самого совершенства, як и шицка технїчна комуникация забива квалитену, людску комуникацию котра нєобходна медзи родичами и школу, а з тим и родичами и дзецми. Сами оцени о школярови нє можу шицко повесц. Технолоґия ше як така меня з дня на дзень, напредує и усовершує, алє як цо обачлїве, ма и свою неґативну конотацию. Прави зоз нас шицких „зомбийох”, котри комуникую лєм поштредно прейґ сучасних технолоґийох. Проблем и у тим же нам нови ґенерациї вше баржей асоциялни, а на таки способ ше тота асоциялносц преширює и гоч як ми то нє сцеме припознац, забива тото чловеческе у нас.

Кед ше при нас шицких комуникация зведзе на мертве слово на паперу, ту нїяки дньовнїк нє помогнє. Анї паперови, анї електронски.

