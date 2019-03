НОВИ САД – Филозофски факултет у Новим Садзе, як и Оддзелєнє за русинистику, ннєшка нащиви його екселенция Олександр Александрович, амбасадор України.

Амбасадор будзе дочекани з кратку привитну програму, на 11 годзин будзе мац схадзку зоз деканом Ивану Живанчевич Секеруш, а на 11,30 годзин у святочней сали ч. 114 будзе отримана привитна програма у хторей буду участвовац студенти и заняти на Оддзелєню за русинистику.

