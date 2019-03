На нєдзелю промоция трецей видео-приповедки

НОВИ САД – Треца, од штирох промоцийох видео-приповедкох „Учме вєдно руски язик: Читай ми“ будзе отримана на нєдзелю, 17. марца на поладнє.

Слово о проєкциї приповедки „Чом добре буц рибар“ чий автор Мелания Римар. После проєкциї будзе традицийно отримана тематска креативна роботня.

Проєкт видео-приповeдкох „Учме вєдно руски язик: Читай ми“, перши такей форми у рускей заєднїци. Реализую го авторки Александра Бучко и Саня Дивлякович. Ношитель проєкта Новинарска асоцияция Руснацох, финансийну потримовку дал Завод за културу войводянских Руснацох, а потримовку дала Новинско-видаветльна установа „Руске слово“.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)