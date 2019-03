ШИД – У Ґимназиї „Сава Шуманович“ вчера з пригодну програму означени Медзинародни дзень язикох.

Школяре хтори пририхтали програму, вєдно зоз своїма професорами, рецитовали на осем язикох.

Школяр першей класи Никола Шовань рецитовал по руски писню Михала Рамача „Руске слово“.

Зоз даскельома шпиванками ше представел и хор Ґимназиї, а була и вистава кнїжкох и часописох на вецей язикох.

