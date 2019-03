Одлїв розумa

„Чом бизме тих людзох хтори наисце µωρότατοι (будали и пол), а любели би буц мудри як Талес, вец з полним правом нє наволали µορωσόφοι (мудри будали)?” (Еразмо Ротердамски, Похвала шалєнству)

Министер роботи Зоран Дьордєвич нєдавно виявел же емиґрация „питанє шицких питаньох”, понеже од початку 21. вику зоз Републики Сербиї пошли 654 тисячи особи, насампредз млади. Вєдно з предпоставеним числом од 300 тисячи тих хтори пошли под час воєних дзеведзешатих, то скоро милион младих людзох. Министер прето предложел формованє Координацийного цела за ришованє „одлїву мозґох”. У духу того одиходзеня од розума, такой наявел же у тим Целу, на виробку Стратеґиї за сперанє економских миґрацийох анґажовани будзе „тим експертох хтори будзе мац лоґистичну потримовку Влади, без политичних уплївох”.

Гей, без политичних уплївох

Гевти Еразмово „мудри будали”, найволя кед у политичним дружтве на нїч нєт уплїву политики. Бо, уплїв политики вимага яке-таке роздумованє, штудиранє, голєм даяке напруженє розума. Плус голєм яки-таки дружтвени консензус. Медзитим, превельке то, вец, напруженє за нїх, як цо пред пейц виками замерковал Еразмо, а так то и нєшка. Прето вец, його нєшкайши юнаки найволя повесц цошка цо им перше придзе на розум, а то флоскули хтори нє чуєме по першираз. У тим смислу, проблем „одлїву мозґох” нє будзе под политичнима уплївами, гоч то абсолутно политичне питанє, та мож предпоставиц же „експерти” з Координацийного цела на мире комплетую свойо виглєдованя, поровнаю их з дотерашнїма безсмисловима виглєдованями яки вшелїяк водзени дзешка по швеце, и вец на єдним месце видрукую резултати и заключеня.

Алє, попри одсуства „политичного уплїву”, уж маме и єдно конкретне, так повесц, епохалне предкладанє, тераз з найвисшого места у Републичним заводу за статистику, а то „потримовка за отверанє малих подприємствох и поднїмательни бизниси”. Флоскула хтора ше уж децениями прецагує на тих и подобних полухудобних просторох, и хтора уж децениями нє дава резултати, бо анї нє може мац резултати. То зна озда кажди студент хтори покладал Политичну економию пре хтору мушел звладац природу капитала. Накратко: природа капитала же би роснул и чежел ґу монополу. То утвердзене пред 150 роками, та кажда приповедка о „малих подприємствох и поднїмательох” лєм идеолоґийна молга. Вельки шветово економиї вельки праве прето же маю ґлобални, мултинационални компаниї, а нє дзекуюци фамелийним бизнисом и малим привреднїком.

Значи, „мудри будали” одлїв мозґох, наш par exellance политични проблем и далєй буду ришовац з нєполитичнима средствами, а економски проблеми без консултованя економскей науки. Розумлїве, бо кед би ше тоти проблеми наисце мало ришовац так як фах и здрави розум накладаю, вец би шицки политичаре, и терашнї и бувши, мушели щезнуц зоз политичней сцени. Вєдно з експертами, аналитичарами, фаховцамии и другима корифеями либералней економиї. Медзитим, вец би щезли и їх привилеґиї, а знаме же им уродзени лєм порив за отриманьом.

У медзичаше, одлїв розума ше нєзастановююцо предлужує, а Болоня и подобни дружтвени експерименти лєм му олєгчую роботу. Алє, то уж друга тема…

