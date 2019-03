Найважнєйши датум

Хто зна чи бизме нєшка тоти шорики читали кед би ше нє зявел Александер Духнович национални будитель Русинох, после вецей як сто рокох як ше нашо предки приселєли ту, до Бачкей. Историчаре писали же ше його активизем найвироятнєйше одражел и на наших тедишнїх учительох з Горнїци – Петра Кузмяка, Михайла Врабеля и Михайла Поливки, бо з дзепоєднима Духнович, гваря, бул и приятель.

Хто зна чи би нас ту було кед би нє було и Володимира Гнатюка хтори иницировал орґанизованє нашого националного и културного живота, упартого Дюри Биндаса, священїка и нашого визначного културного дїяча, та пароха и редактора Фирака, а вец и новосадского пароха Храниловича, новинара и писателя, дружтвеного дїяча хтори предшедовал на Сновательней схадзки РНПД-а 2. юлия 1919. року.

И праве тот датум – 2. юлий 1919. року можебуц и найзначнєйши у дотерашнєй историї за тутейших Руснацох, бо од того дня Руснаци и наисце почали свой прави правдиви културно-национални препород. Виходза: Руски календар, Руски новини и перша кнїжка на руским язику… Костельник, Кочиш, Ковач – лєм предлужели тото цо розпочал Духнович. И наисце, хто зна чи би нас ище споминали кед би од того датума нє настали нашо институциї, кед би нє було новинох, Радия и Телевизиї по руски, и кед би ше наш културно-просвитни живот нє розвивал и нє напредовал по тамаль же би нєшка цала дружтвена структура була институцийно орґанизована прейґ Националного совиту рускей националней меншини у Сербиї. Правда, дружтвено-политична клима у тедишнєй держави була як плодна жем за шицко спомнуте, алє заш лєм шицко ше стало на наших людзох, на людзох преднякох хтори ту спомнути, а пре простор, велї и нє. Тото зробиме у Фельтону хтори од того числа обявюєме у наших новинох, а хтори пошвецени сторочнїци од снованя Руского народного просвитного дружтва (РНПД).

У 17 предлуженьох наш визначни културни дїяч и публициста Дюра Латяк пише о жажди за шлєбоду при наших людзох, будзеню народней свидомосци при Русинох ише у XIX вику, пожертвовносци при Руснацох, грекокатолїкох, о наших преднякох и їх упартей борби и вельких заслугох же би зме ту були и нєшка. З другима словами, фельтон на чесц подняцох и поєдинцох, таких же их, нажаль, чежко годно повториц.

