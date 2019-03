„Ружова заградка” у знаку 70-рочнїци Радио Нового Саду

Фестивал новей рускей народней шпиванки Радио телевизиї Войводини „Ружова заградка” уходзи до 29. того рока зоз новима 16 композициями хтори и того року, першей нєдзелї у марцу, буду виведзени уж традицийно на бини Студия „М” Радио Нового Саду.

З нїма ше наша музична документация збогацує на блїзко 400 шпиванки хтори ше каждодньово емитує на рускей програми РНС. Музику створели нашо творителє на нови стихи, або вибрани з нашей литератури, креировали их аранжере и продуценти, препознатлїви звук им дали музичаре з оркестрох РТВ. Пред публику их виведли нашо найлєпши шпиваче, а на „Ружовей заградки” презентовани и велї нови, млади. Вони и нєшка шпиваю, а госци у вше полней сали на Фестивалу, попри жирия, гласаю за найкрасшу шпиванку по виборе публики.

Перши вечар „З ружовей заградки”, здогаднїме ше, бул пред 29 роками, пияток 7. децембра 1990. року. У Студию „М” истого вечара предавана авдио касета зоз новима шпиванками, хтора знята у сотруднїцтве з „Руским словом”. Госци на першим вечаре присуствовали промоциї 14 нових композицийох, хтори у сотруднїцтве зоз ТВ Нови Сад зняти як споти за Телевизию и емитовани су у ТВ маґазину на рускей програми.

У рокох за нами у голу Студия „М” пред початком „Ружовей заградки”, на виставох хтори углавним организовали Мария Тот и Олґа Карлаварис, свойо уметнїцки роботи указали вецей як сто уметнїки з рижних уметносцох од карикатурох, дизайну облєчива, уметносци скла, фотоґрафийох, по подобову уметносц. Перши викладал наш наївец Янко Чизмар, на 8. „Ружовей заградки”, 1998. року, хтора дзекуюци анґажману теди редактора Рускей редакциї, Владимира Паланчанина, змистово преширена и орґанизацийно модификована, а потим и преглашена за Фестивал. Вона достала и свой лоґо, подобовового уметнїка Любомира Сопки.

Перши музични вечари финансийно винєсли нашо мали привреднїки, а кед „Ружова заградка” постала Фестивал, потримала ю РТВ НС. Нєшка Фестивал з векшого финансує и потримує РТВ, з помоцу наших спонзорох, препознаваюци го нє лєм як потребу Рускей редакциї РНС за продукцию нового музичного материялу, алє и як бренд Хижи.

Велька екипа у орґанизациї Фестивала. Окрем Музичней продукциї, дзе главни продуцентки Агнета Тимко Мудри, Татяна Колєсар Ґвоїч, оркестри и їх руководителє, ту и велї знїмателє и технїка на преносу, дизайнере ентериєра и шветла, як и руски редакциї, радийска и телевизийна и їх тераз главни редакторе, Татяна Беук-Латяк и Славко Орос, новинаре, водителє, актере директних преносох на габох радия и ТВ екранох РТВ.

Организацийни одбор фестивала, на чолє зоз Златицу Няради, помоцнїцу главного и одвичательного редактора Трецей програми Радия РТВ, почина пририхтовац нови фестивал нєодлуга по законченю старого. Вєшенї ше розписує конкурс, вжиме Фестивалски змисти уж формовани, а у новим року по шветох, починаю проби. Креирує ше вше нову сцену, обдумує виставу, конферанса муши задоволїц вимоги шицких, друкує ше рекламни материяли, ЦД, рихта награди побиднїком, коктел…

У своєй ревиялней часци, Фестивал дава чесц вше новим госцом и здогадує ше на, за нас, значни рочнїци, людзох або творчи досяги.

Тогорочни Фестивал „Ружова заградка” у знаку ювилея, 70. рочнїци Радио Нового Саду. Ревиялна часц будзе богата нє лєм зоз найпопуларнєйшима шпиванками хтори вишли з потерашнїх фестивалох, алє ше зоз словом и слику огляднє и на прейдзени седем децениї роботи Радия, о чим того року друкована и кнїжка. Здогаднїме же пред 11 роками музичар и автор Андреи Даждиу зазначел нотни и текстуални записи зоз 17 Фестивалох у кнїжки „Ружова заградка 1990–2007”.

Традицийно, Руски редакциї Радия и телевизиї РТВ директно преноша Фестивалски веча р, а колегове зоз Рускей редакциї телевизиї порихтаю и документарни прилог о радийским ювилею.

Нє було вельо тих хтори верели же ше Фестивал „Ружова заградка”, хтори настал у найнєвигоднєйших 90. тих рокох прешлого вику, отрима. Настал вон як музични вечар, зоз єдней радийскей рубрики, а його зачатнїки новинар и музичар Владислав Надьмитьо, продуцент Владимир Колбас, новинар Михал Роман, музични редактор Дюра Дудаш, як и главни редакторе Рускей редакциї РНС Мирон Роман и Владимир Паланчанин хтори го потримали и унапредзели, и мали виру же годно предлужиц. Прилапели и други. „Ружова заградка” ше намага дац вше дацо нове, вше дацо вецей и вше кус лєпше, на задовольство нашей вирней публики, хтора каждого року у марцу з нами и з новима шпиванками.

