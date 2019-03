Crossfit – стил живота

Применка спорту барз ясна – добра розвага, трениранє рушаня и координация цела, ошлєбодзованє од звишка енерґиї. У остатнїм чаше, и у Сербиї ше преширела єдна новша спортска дисциплина, CrossFit. О тим прецо вибрал праве CrossFit, чом люби тот спорт, дзе го тераз тренира и друге, виприповедал нам Ваня Кухар зоз Дюрдьова.

Як ши ше одлучел праве за CrossFit и до хторей катеґориї спорту вон спада?

Ваня Кухар: Понеже любим фитнес и ходзел сом до терховальнї даскельо роки, пайташ ми препоручел же бим пробовал тот спорт. До спорту сом ше залюбел после першого тренинґу и од теди, уж рок и пол, интензивно тренирам у Суботици. CrossFit спада и до катеґориї индивидуалного и ґрупного спорту. У сущносци, тренира ше го вше у ґрупи и то сама красота того спорту. Змагац ше мож и поєдинєчно, и у тиму.

Як випатраю тренинґи и як часто их маш?

ВК: Тренинґи конципирани так же ше облапя аспект физичней схопносци. То значи же облапени елементи ґимнастики, атлетики, триатлону, фитнесу, олимпийскей дисциплини дзвиганя терхох и ище вельо того. Гоч кеди ше ми дахто пита цо то CrossFit, єдноставно любим одвитовац же най придзе на єден тренинґ и саме ше му укаже. Сущносц у тим же то нєстатичне вежбанє як цо то нєшка познати бодибилдинґ. Тренирам раз тижньово од 9 до 12 годзин.

Чи то барз напарти спорт?

ВК: Спорт вимага барз вельо труду и упартосци, бо є конциповани так же цо ши лєпши у нїм, то ше роби чежши тренинґ, и самим тим чежше. Тото шицко доприноши тому же биш бул мобилнєйши и здравши.

Чи ходзиш и на даяки змаганя и чи ше их вообще отримує у тим спорту?

ВК: Змаганя єст вельо. Найвекше змаганє ше отримує у Зєдинєних Америцких Державох. Барз є популарне и учашнїки приходза з цалого швета. Цо ше дотика моєй кариєри, вона лєм почина. Бул сом на даскелїх змаганьох прешлого року и на єдним сом завжал 4. место. Того року плануєм исц на даскельо векши змаганя у держави и наздавам ше же станєм и на подиюм.

За цо тот спорт найхасновитши? Можу го тренирац и жени?

ВК: Сам концепт заєднїци хтора ше занїма зоз CrossFit-ом тот же промовує здрави живот, медзитим, нє таки як цо то нєшка стереотип за ходзенє до терховальнї и бодибилдинґ, алє наисце водзенє рахунку о своїм целу през ефикасни и випрограмовани тренинґи и костиранє. CrossFit шицко цо мож задумац од физичних активносцох: воженє бициґли, плїванє, беганє, склеки, зґиби… Велї за CrossFit гуторя же то стил живота. Вше вецей професийних спортистох, зоз рижних спортох, почина уруцовац елементи CrossFit-у до своїх тренинґох, так же вон прилагодзени шицким, хлопом, женом, старшим людзом, та аж и дзецом.

Мушиш ше притримовац и даякого одредзеного костираня?

ВК: Цо ше дотика костираня, нормалне же єст потреба за здравим и ефикасним способом костираня. Костиранє барз вельки фактор за успих у тим спорту. Цело котре каждодньово под терху интензивних тренинґох, муши буц накармене же би ше цо швидше опоравяло.

Цо ци циль посцигнуц у тим спорту?

ВК: Основни циль ми же бим мал здраве цело и моцни имунитет, а потим, хто зна, можебуц ше пренайдзем и у змагательней часци того спорту.

Кельо тот спорт познати у нашей жеми и кеди ше розвил? У хторей держави є найпопуларнєйши?

ВК: У остатнїх даскелїх рокох, барз зажил у нашей держави, алє и у швеце. Спорт зачати у Зєдинєних Америцких Державох, з боку Ґреґа Ґласмана. У Америки ше хаснує у тренинґу маринцох.

Иншак, цо студираш, активни ши на факултету и звонка настави?

ВК: Студирам економию на факултету у Суботици и барз сом активни по тим питаню. Член сом у парламенту факултета и участвуєм у орґанизациї рижнородних случованьох коло факултета. Попри тим, однєдавна сом почал робиц як тренер у CrossFit клубу.

Маш ище даяки гобиї?

ВК: У шлєбодним чаше, котрого баш и нє мам вельо, любим технолоґию и цо сом старши, вше вецей любим одблукац з часу на час зоз каждодньовосци и пречитац даяки стрип.

Тренираш ище даяки спорт?

ВК: Тераз, коло CrossFit-у нє тренирам нїч вецей. Можебуц кед би дзень тирвал кущичко длужей, та би и було часу за ище дацо.

Шпивал ши на наших фестивалох. Активни ши ище у КУД „Тарас Шевченко”?

BK: Oдкеди сом ше преселєл до Суботици, нє шпивал сом на наших фестивалох. Анї у КУД-у сом вецей нє активни. Єдина причина то час котрого нє мам и прето нє сцигуєм ходзиц до КУД-у.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)