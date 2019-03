У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Новини „Руске слово”, у своїм єденастим тогорочним виданю, на бокох рубрики „Тижньовнїк” пише о активносцох Националного совиту Руснацох, а „Нашо места” приноша вистки зоз Руского Керестура, насампредз о акциї збераня средствох за купованє огньогасного камиона, а зоз Дюрдьова сцигує вистка допущеню хаснованя води за пице. „Економия” пише о оптималним часу за шатву цвикли.

„Култура и просвита” приноши упечатки зоз премиєри представи „Гунцут дзивки” керестурского Драмского студия, зоз представяня нашей Установи на Медзинародним сайме кнїжкох, а зазначени и успихи наших рецитаторох на општинских смотрох.

У рубрики „Людзе, роки, живот” читачох упознаваме зоз Зденку Павлица зоз Оджаку и фамелию Михайла и Татяни Будинскових зоз Коцура, дзе и треце предлуженє нашого фельтону „Ґу сторочнїци снованя РНПД-а”.

„Духовни живот” спатра важносц отримованя екуменских дньох молитви, док на „Спорту”, окрем о резултатох на початку ярнєй часци першенства наших фодбалских клубох у своїх першенствених лиґох, дати звит зоз Турниру у малим фодбалу „Русин куп” котри отримани початком марца у Бардейове у Словацкей.

Додаток у тим чишлє „Руске словечко”.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)