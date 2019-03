У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У емисиї „Добри вечар, Войводино”, на 20 годзин, госци у студию буду Иван Канюх, предсидатель Роботного цела за младих Националного совиту Руснацох, и подпредсидателька того цела, Соня Гудакова.

У другей часци емисиї будзе емитована ширша приповедка о видавательстве на руским язику и найновших виданьох хтори представени на Сайме кнїжкох у Новим Садзе, а будзе представени и уметнїк Владо Няради зоз Вербасу.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)