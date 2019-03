Студенти амбасадорови пририхтали упечатлїву програму

НОВИ САД – Амбасадор України у Беоґрадзе Олександр Александрович вчера нащивел Оддзелєнє за русинистику и деканат на Филозофским факултету у Новим Сдзе, дзе го прияла деканка др Иван Живанчевич-Секеруш и шеф Оддзелєня русинистики проф. др Янко Рамач.

У приємней розгварки бешедоване о можлївосцох сотруднїцтва и черанки студентох и професорох того факултету зоз универзитетами у Львове и Києве у України, як и о можлївосцох сотрудзованя на заєднїцких проєктох.

З тей нагоди студенти Оддзелєня за русинистику його екселенциї, амбасадорови України Олександрови Александровичови, пририхтали упечатлїву и квалитетну програму, у котрей рецитовали стихи по руски, українски, а пречитани и преклад краткей приповедки познатого младого українского писателя Андрея Любки на сербским язику. У програми одшпивани и познати українски шпиванки „Ридна мати моя”, хтору упечатлїво одшпивала докторантка на рускей литератури Ана Римар Симунович и „Горила сосна” народну українску композицию хтору одшпивала Тамара Салаґ, а з ню вєдно шпивал и амбасадор. У програми участвовали и Лидия Костелник, Христина Грущински и Анамария Рамач Фурман.

Амбасадор Александрович подзековал на прекрашнє орґанизованей и винїмково упечатлївей програми, визначел историйни вязи українского и сербского народу, як и можлївосци за медзидержавне сотруднїцтво на привредним, културним и образовним уровню. Вон гварел же держава Україна обезпечела 20 стипендиї за студентох зоз Сербиї хтори би ше сцели школовац на українским язику на України.

Розгварки зоз амбасадором Александровичом предлужени на Оддзелєню за русинистику дзе догварени и конкретни можлївосци дальшого сотруднїцтва.

