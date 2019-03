ШИД – Позавчером отримани конститутивни схадзки совитох месних заєднїцох у Батровцох, Ямени и Ґибарцу.

У Батровцох за предсидателя вибрани Бранислав Сарич, информатичар, у Ямени вибрани Перо Паїч, пензионер, а у Ґибарцу нови предсидатель Миломир Уґлєшич, транспортни технїчар.

Виберанки за совити шицких дзеветнац месних заєднїцох на подручу општини Шид отримани 24. фебруара.

