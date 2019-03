Професийно, а з ентузиязмом

Фестивал новей рускей народней шпиванки „Ружова заградка” того року прешол у знаку 70-рочнїци од снованя Рускей редакциї Радио Нового Саду, кед ше далєкого 1949. року, у новембру, по першираз у етру чула руска бешеда, попри сербского, мадярского, словацкого и румунского язика. И, як у своїм привитним слове, отвераюци Фестивал, гварел Йожеф Клем, заменїк ґенералного директора Явней медийней установи РТВ, нєшка, седем децениї познєйше, кед ше зявели нови, сучаснєйши медиї масовного комуникованя, Радио Нови Сад и надалєй присутни у каждодньовим живоце Войводянох, а нєшка ше його програма емитує на 16 язикох.

„Ружова заградка” єден зоз найстарших и найпопуларнєйших фестивалох, а з оглядом же є змагательного характера, вон вше приноши и єдну файту возбудзеня и очекованя побиднїкох, а попри фахового жирия и публика у сали Студиа „М” ма нагоду вибрац своїх фаворитох. Соорґанизаторе нашого Фестивала Радио Нови Сад, як и Радио телевизия Войводини, хтори препознали и потримую творчу и креативну енерґию рускей заєднїци. З рока на рок, тот Фестивал охабя нови композициї компоновани у народним духу за потреби радийских програмох и тота скарбнїца ше приблїжує уж ґу 400 композицийом.

Фестивал випестовал як композиторох, так и интерпретаторох, текстописательох и творительох аранжманох, а афирмує и подобових творительох през виставу, хтора ше уж традицийно орґанизує у голу Студия „М” пред самим Фестивалом. Тогорочни Фестивал указал же руска заєднїца ма богати потенциял у музики, уключени и млади шпиваче, хтори успишно дебитовали на „Ружовей заградки”, а фестивал орґанизує фахови тим людзох на професийним уровню, алє ше ентузиязем нє страцел.

„Музика дава душу универзуму, кридла розуму и мриї, як и живот шицкому”, гварел гречески филозоф Платон, а ми ше можеме пишиц же чуваме нашу традицию през руску шпиванку, же ю преношиме младшим ґенерацийом, бо музика универзална уметносц, вона доступна шицким! Руска шпиванка – наш бренд.

