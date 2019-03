РУСКИ КЕРЕСТУР – У здравственей амбуланти у Руским Керестуре на ютре, 16. марца, у чаше од 8-12 годзин будзе такв. базар здравя „За напреднєйше здравє” на хторим жителє годни окончиц безплатни превентивни здравствени препатрунки.

На препатрунку годно вимерац цукер у креви, превериц кревови прицисок, окончиц консултативни препатрунки з кардиолоґом на ЕКҐ-у, зоз педиятром и окончиц ултразвучни препатрунок абдомену, одн. нукашнїх орґанох хтори ше находза у бруху.

