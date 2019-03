Пририхтованя за преславу преглашеня епархиї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Парохия у Руским Керестуре ше пририхтує буц домашня велькей шветочносци – Преслави преглашеня новей епархиї св. Миколая хтора ше одбудзе зоз архиєрейску Службу Божу у катедралней церкви на нєдзелю, 19. мая.

На схадзки, хтору 13. марца з тей нагоди зволал парох керестурски о. Михайло Малацко, присуствовали члени Церковного одбору, шестри Служебнїци, волонтере Каритасу, директор ЯКП „Руском” и други парохиянє хтори можу помогнуц у орґанизациї тей подїї.

Як наглашел парох Малацко, тота историйна подїя барз важна за нашу Церкву и наших вирних на тих просторох, бо зме з доставаньом епархиї достали мено хторе ту останє навики записане. „Та гоч нас и єдного дня як народу нє будзе, мено епархиї останє як єден зоз наших шлїдох.”

На схадзки конкретно порадзене о шицких орґанизацийних питаньох од дочекованя велького числа госцох, понеже ше обчекує од кардинала, вельо владикох, священїкох и вирних зоз шицких наших парохийох.

Парох Малацко и з тей нагоди окреме поволал и домашнїх керестурских парохиянох же би ше уключели до тей важней и велькей подїї, та же би насампредз участвовали на Литурґиї у цо векшим чишлє.

Най здогаднєме, вечар пред тим, 18. мая, у нашей конкатедралней церкви св. апостолох Петра и Павла у Новим Садзе найвизначнєйши госци, одн. владикове хтори приду на тоту преславу, на 18 годзин буду служиц Вечурню, а на 20 годзин будзе и пригодна академия.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)