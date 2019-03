У Зомборе буду поставени вецей як 20 табли на меншинских язикох

ЗОМБОР – Город Зомбор постави вецей як 20 табли у городу и валалох на язикох националних меншинох, котри у урядовим хаснованю на териториї городу. Тото будзе финансовац Совит Европи зоз 15 тисячами евра, преноши сайт Рускей редакциї Радио-телевизиї Войводини.

Табли зоз надписами на язикох националних меншинох лєм часц правох националних меншинох на урядове хаснованє язика и писма. Тоти права преширени зоз законскима вименками прешлого року, а тот рок будзе пошвецени їх запровадзованю.

Ивана Антич зоз Министерства державней управи и локалней самоуправи виявела же важне же би ше у тим року гражданє информовали о своїх правох и же би ше здогадли представнїки правосудних орґанох, городских и општинских управох на обовязки котри тоти закони предписали.

На териториї Зомбора у урядовим хаснованю сербски и мадярски язик, а у Бачким Бреґу, Бачким Моноштору и Светозару Милетичу и горватски язик.

Витворйованє правох на урядове хаснованє язика и писма националних меншинох провадзи Совит Европи.

