Стретли ше представителє НС Руснацох и Општини Жабель

ЖАБЕЛЬ – У будинку Општини Жабель вовторок, 12. марца, предсидатель Општини Жабель Чедомир Божич и предсидатель Скупштини општини Жабель Радован Чолич прияли представительох Националного совиту (НС) Руснацох и Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко”. Тема схадзки була финансованє и потримовка роботи Подручней канцелариї НС Руснацох котра ше находзи у дюрдьовским Дружтве.

Спред НС Руснацох з чолнїками Општини бешедовал предсидатель Борислав Сакач, предсидатель Вивершного одбору (ВО) Желько Ковач, член ВО Миломир Шайтош и представителє дюрдьовского КУД „Тарас Шевченко” – заменїк предсидателя Микола Кухар котри и член НС Руснацох и Мирослав Чакан, предсидатель Скупштини Дружтва.

Предсидатель Сакач виявел же представителє НС Руснацох маю намиру нащивиц шицки локални самоуправи дзе жию Руснаци, же би ше поинформовали о сотруднїцтве и функционованю одредзеного куд-а або Подручней канцелариї з локалну самоуправу. Ґу тому додал же сотруднїцтво зоз жабельску локалну самоуправу єдно з найлєпших, медзи иншим и прето же такой прилапели представени плани НС Руснацох, та ше и у будучносци очекує успишне сотруднїцтво.

