Отримане преподаванє о маркетинґу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Преподаванє о применлївим маркетинґу у продукциї, з прикладами добрей пракси и повязованьом зоз характеристиками польопривредней продукциї у тим штредку, отримане вчера вечар у Здруженю ремеселнїкох, а було солидно нащивене. Нєшка будзе друге преподаванє на тему брендираня продуктох и услугох.

Преподаванє отримала Милица Раячич, мотивацийни тренер, преподавач маркетинґу, поднїматель и продукователь, а у рамикох проєкту „Аґропотримовка – потримовка унапредзеню руралней економиї у реґиону Бачка”. На реализациї того проєкту анґажована Реґионална розвойна аґенция Бачка хтора иницирала и преподаваня у Руским Керестуре.

Викладач Раячичова пробовала представиц присутним приклади применлївого маркетинґу з Италиї и Нємецкей и мотивовац их же би на тим полю робели и у обласци продукциї паприґи, хтора найзаступенша у тим валалє.

У интерактивней часци бешеди пробоване повязац терашню ситуацию зоз можлївима проєктами и фондами, зоз хторима би керестурска паприґа могла постац позната ширцом швета, односно достац свойо защицене ґеоґрафске походзенє.

