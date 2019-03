У општини Вербас порушани нови проєкт

КОЦУР – У коцурскей євангелскей церкви 14. марца отримана схадзка нємецкей нєвладовей орґанизациї „Ґиз”, представительох Општини Вербас и oсобох котри ше занїмаю зоз зазберованьом секундарних сировинох.

Нємецка орґанизация реализує проєкт „Управянє з комуналним одпадом у контексту климатских пременкох”, а у општиини Вербас препознала проблеми у зазберованю секундарних сировинох и пробує тоту роботу запровадзиц до леґалних цекох.

Циль же би ше направело базу податкох до котрей ше реґиструє зазберовачох секундарних сировинох, а шицки реґистровани достаню ХТЗ опрему котра злєпша безпечносц роботнїкох.

Спред Општини Вербас на схадзки була присутна членїца Општинскей ради за социялни питаня и вибеженцох Даниєла Илич, спред орґанизациї „Ґиз” присуствовала Радмила Владисавлєвич, а присуствовали и коло 20 особи котри ше занїмаю зоз зазберованьом секундарних сировинох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)