Марина Роман обявела свой перши синґл

РУСКИ КЕРЕСТУР – Млада музичарка Марина Роман з Руского Керестура вчера обявела свою першу шпиванку по руски „За ньго”.

Мож ю послухац на Ютюбу, а тиж так и на сайту makmagazine.bandcamp.com, дзе ю мож и безплатно презняц.

Сотруднїки на єй першим синґлу Сашо Палєнкаш, Дорика Чизмар, Кристина Афич, Златко Русковски и Филип Будински.

За тоту шпиванку, Марина достала и награду за найлєпшу авторску композицию на прешлорочним Фестивалу „Червена ружа”, а тераз є знята у иншаким аранжману.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)