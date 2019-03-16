Зборнїк роботох зоз Старей Лесни

БАНСКА БИСТРИЦА (СЛОВАЦКА) – Нєдавно у виданю Универзитета „Матей Бел” з Банскей Бистрици у Словацкей вишол зборнїк у двох часцох „Лемки, Бойки, Гуцули, Русини – история, сучасносц, материялна и духовна култура”.

До зборнїку вошли материяли з Першого медзинародного карпатского симпозиюма з исту назву котри отримани у Старей Лесни 27–28. септембра 2017. року, з нагоди 70-рочнїци пресельованя Русинох и Українцох зоз Словацкей до СССР-у и 70-рочнїци Акциї „Висла” у Польскей 1947. року.

Наукова конференция з тоту назву ше отримує биєнално, а тота отримана у Старей Лесни була уж шеста по шоре. Главни єй орґанизатор бул Филозофски факултет Универзитета „Матей Бел” з Банскей Бистрици.

После каждей конференциї друковани обсяжни зборнїки роботох, цо тераз уж твори даскельо тисячи боки. На каждей з тих конференцийох участвовали стреднє коло 50 науковци зоз вецей жемох Европи: Словацкей, Польскей, України, Сербиї и других, и зоз ЗАД.

На Медзинародним симпозиюме у Старей Лесни зоз Сербиї участвовали: проф. др Янко Рамач („Вязи митрополита Андрея Шептицкого з Руснацами у Югославиї”), Микола М. Цап („Гавриїл Костельник и Горвати: ґу историї рецепциї горватскей поезиї Г. Костельника”) и докторанди Александер Мудри („Рецепция Києвскей Руси у виданьох на руским медзи двома войнами”), Ана Римар Симунович („Националне освидомйованє Руснацох у дїлох Михайла Ковача”) и Саша Сабадош („Рецепция Мараморош-сиґетского процесу 1913/14. року при Руснацох у Кральовини Югославиї”).

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