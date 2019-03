Нєшка Семинар за просвитних роботнїкох з руских школох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Школи „Петро Кузмя” нєшка ше отримує Семинар за просвитних роботнїкох на тему „Дїялносц Руского народного просвитного дружтва”, хтори орґанизує Оддзелєнє за русинистику Филозофского факултету з Нового Саду.

Семинар спада до акредитованей програми фахового усовершованя хтору одобрел Педаґоґийни завод Войводини. Наменєни є насампредз наставнїком руского язика (з елементами националней култури) и наставнїком историї, алє и наставнїком дружтвених профилох, та подобовей и музичней култури зоз трох наших школох з порядну наставу на руским язику

У орґанизациї и финансованю Семинара участвує и Одбор за образованє нашого Националного совиту.

