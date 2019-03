Шлїдуюцого викенду „90’s PARTi”

ДЮРДЬОВ – На соботу, 30. марца у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” з Дюрдьова млади з того Дружтва орґанизую першу тематску журку у тим року – „90’s PARTi”.

-На журки фокус буду музика и облєчиво, окреме музика котра специфична и ище вше є у тренду. Поволуєме младих же пришли дружиц ше з нами, а найволєли бизме кед би випочитовали тематику и облєкли ше яка була мода дзеведзешатих, наприклад до тренеркох шушкавцох. Ми, як орґанизаторе, маме пораду випочитовац тему журки и уж шпиртаме по орманох, гварела Оливера Пап єдна з водзацих орґанизаторкох младежскихпрограмох у дюрдьовским Дружтве.

Уходїнца на журку будзе коштац 100 динари, а назберани средства буду, як и вше потераз, уложени до активносцох и стретнуцох младих у тим року.

Журка почнє на 21 годзин, ди-джей будзе цали вечар пущац найвекши домашнї и странски музични гити з дзеведзешатих рокох.

