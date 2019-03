Паплацко и Грубеня буду надпатраче на предсидательних виберанкох у України

НОВИ САД/УКРАЇНА – На порядних предсидательних виберанкох у України, котри буду отримани 31. марца, спомедзи 600 надпатрачох з других державох, медзинародних орґанизацийох и дияспори, буду и члени Союзу Руснацох Українцох Сербиї Велимир Паплацко и Йоаким Грубеня.

Централна виберанкова комисия України, на предкладанє Шветового конґресу Українцох, одредзела и 15-ерих надпатрачох з дияспори. На предкладанє Союзу Руснацох Українцох Сербиї, з Републики Сербиї виберанки буду провадзиц Йоаким Грубеня, дипломовани правнїк и Велимир Паплацко, новинар, обидвоме з Нового Саду.

За предсидателя України Централна виберанкова комисия реґистровала 39-ерих кандидатох.

