НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог зоз штвартей схадзки Националного совиту Руснацох, хтора отримана штварток у Руским Керестуре.

Од 2009. року каждого 14. марца у державох ширцом швета означує ше Медзинародни дзень числа ПИ. У школи Основней школи „Петро Кузмяк” штварток отримана роботня на котрей ше школяре упознали зоз интересантносцами тей математичней константи, а ту и резултати змаганя з математики котре тиж отримане штварток у тей школи.

З польопривреди будзе прилог о преподаваню котре отримане у Руским Керестуре о обставинох у овоцарстве.

Реприза ТВ Маґазину будзе такой на пондзелок вноци на 2 г. и на штварток на 21,30 г. (по емисиї „Добри вечар, Войводино”).

