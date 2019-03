„Искра” знова перша

КОЦУР – Фодбалски клуб „Искра” вчера, 17. марца, на домашнїм терену у 17. колу Подручней лиґи Суботица дочекала екипу „Слоґа” зоз Остоїчева и победзела ю зоз 6:0.

Ґоли за „Искру” дали Марян Малацко 2, Зоран Сердар 2, Дамян Ґубаш и Марко Дурутович.

Фодбалере коцурского клуба „Искра” одбавели добре и квалитетне змаганє и у подполносци надбавели госцох зоз Остоїчева, а резултат могол буц ище прешвечлївши.

З оглядом же „Войводина” зоз Бачкого Ґрадишта всоботу страцела од „Радничкого” зоз Баймоку, „Искра” ше зоз тоту побиду врацела на перше место на таблїчки, дзе после 17 одбавених колох ма 40 боди и забера перше место на таблїчки.

У шлїдуюцим колу „Искра” будзе як госц бавиц у Нєґошеву, дзе ю дочека екипа ФК „Пролетер”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)