ШИД – На конститутивних схадзкох вецей месних заєднїцох у шидскей општини вибрани нови предсидателє.

За предсидателя Месней заєднїци Шид вибрани Милан Ґербер, професор историї, у Бачинцох нови предсидатель Дьордє Стевич, поднїматель, у Беркасове Ненад Видович, польопривреднїк, а у Бикичу Деян Бобаль, дипломовани инженєр польопривреди, хтори и пред тим бул на тей функциї.

