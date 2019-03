Новосадянки на Стретнуцох ветеранох фолклору у Житишту

ЖИТИШТЕ – Фолклорна ґрупа – ветеранки Руского културного центра Нови Сад всоботу, 16. марца, участвовала на 23. Стретнуцох ветеранох фолклору „Споменар” у Житишту.

Новосадянки наступели зоз танцом „Раковецки кручени”, док их на гармоники провадзел Давор Сабо, а за свой єдинствени наступ окрем потримовки публики з аплаузами достали и Подзекованє од орґанизатора.

Того року 30 ансамбли, зоз жеми и иножемства, потвердзели участвованє на тим традицийним Стретнуцу ветеранох фолклору. Фестивал тирва штири соботи у марцу у Доме култури, а орґанизує го Културно-просвитна заєднїца Житиште.

