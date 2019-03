Препатрунки прешли 54 особи

РУСКИ КЕРЕСТУР – У здравственей амбуланти всоботу, 16. марца, 54 особи ше одволали на безплатни превентивни здравствени препатрунки на ткв. Базару здравя под меном „За напреднєйше здравє”, хторе окончели медицински роботнїки з Дому здравя у Кули и домашнєй амбуланти.

Препатрунки кревового прициску, цукру у креви, ЕКҐ и ултразвук абдомену окончели керестурски жителє рижних ґенерацийох, гоч вецей старши и штреднїх рокох. По звитох, на щесце, нє пренайдзени даяки чежши поремеценя.

Медицинску екипу и на тих препатрункох предводзел директор Дому здравя у Кули др Жарко Шевин, хтори иншак и специялиста урґентней гирурґиї.

