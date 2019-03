Руснаци успишни и на Зонскей смотри рецитаторох

БАЧ – Рецитаторе Руснаци з наших местох витворели одлични пласман 16. и 17. марца на Зонскей смотри рецитаторох заходнобачкого и южнобачкого округу у Бачу на Покраїнску смотру у Сечню.

У младшим возросту рецитаторох на Покраїнску смотру ше пласовали Ема Живкович и Яна Варґа з Руского Керестура, Теодора Ґайдош з Коцура и Иван Молнар з Дюрдьова.

У штреднїм возросту пласовали ше Керестурски Минеа Югас и Валентина Новта, док у старшим Валентина Салаґ з Дюрдьова и Йован Живкович з Нового Саду.

На Зонскей смотри у младшим возросту наступели ище и Иван Планчак з Керестура, Ясна Перенчевич з Коцура и Теодора Рамач з Нового Саду, а у штреднїм Кристина Дюранїн, Милица Михальовски з Дюрдьова.

За змаганє керестурских рецитаторох пририхтали Оленка Живкович, Наталия Зазуляк и Ивана Дудаш, коцурских Славица Чельовски и Мария Полдруги. Рецитаторох з Дюрдьова котри наступели спред КУД „Тарас Шевченко” пририхтал Яким Гарди, а спред Основней школи „Йован Йованович Змай” наставнїца руского язика Мария Самарджич. Рецитаторох у Новим Садзе за змаганє пририхтали Мелания Римар и Оленка Живкович.

Селектор на смотри бул Миодраґ Петрович, ґлумец Сербского народного театру у Новим Садзе, а консултантка за руски язик була Амалия Ковач з Кули.

Покраїнска смотра рецитаторох будзе отримана од 12. по 14. април у Сечню.

