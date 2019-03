На семинаре участвовали 30-еро просвитни роботнїки

РУСКИ КЕРЕСТУР – На Семинаре за просвитних роботнїкох, всоботу 16. марца у керестурскей Основней школи „Петро Кузмяк”, участвовали 30-еро просвитни роботнїки з наших местох и школох. Семинар отримани на тему „Дїялносц Руского народного просвитного дружтва”, а обдумало го Оддзелєнє за русинистику Филозофского факултету у Новим Садзе.

О значносци РНПД и його уплїву на вкупни живот Руснацох медзи двома шветовима войнами, починаюци од вибору язика и образованє, та по подзвигованє економиї и ґаздованя викладали професоре з Оддзелєня за русинистику – єй шеф др Янко Рамач, асистентка Анамария Рамач Фурман, докторантка литератури Ана Римар Симунович и асистент Александар Мудри.

Семинар акредитовани у Педаґоґийним заводзе Войводини, єден зоз штирох у тим року, а його реализацию помогол и Одбор за образованє нашого Националного совиту.

