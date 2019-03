На вовоторк будзе Скупштина РКЦ-а

НОВИ САД – Скупштина Руского културного центра (РКЦ) будзе отримана на вовторок, 19. марца, на 19, 30 годзин, у просторийох у Йована Суботича 8. Дньови шор Скупштини мож опатриц на огласней табли у РКЦ.

У Дружтве иншак у цеку поступок ажурованя членства. Пополнює ше нови приступнїци и правя нови членски карти РКЦ. Приступнїци мож пополнїц кажди роботни дзень од 10-13 годзин у канцелариї РКЦ, лєбо вечар у Клубу. Мешачна членарина 100 динари.

Руководство РКЦ-а здогадує же без ажурованей членскей карточки нє годно участвовац на Скупштини и апелує на членох же би цо скорей пополнєли приступнїци.

