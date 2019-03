РУСКИ КЕРЕСТУР – У керестурскей Библиотеки пияток, 15. марца, отримана схадзка Секциї Дружтва за руски язик, литературу и културу, а потим у рамикох здогадованя на 11 роки од шмерци писателя Дюри Папгаргая и 80 рокох од народзеня хореоґрафа Силвестера Ґачи нащивени їх гроби на теметове у Руским Керестуре.

На теметове ше здогадло и на Петра Кузмяка, о. Андрия Лабоша, о. Романа Мизa и панїматку Иринку, як и на Михайла Зазуляка и Юлияна Рамача Чаму, членох Дружтва.

