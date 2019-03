На Окружним з физики другу награду достал Ґлориян Штранґар

РУСКИ КЕРЕСТУР – На Окружним змаганю школох заходнобачкого округу, хторе отримане 16. марца у керестурскей Основней школи „Петро Кузмяк” Ґлориян Штранґар, школяр VI класи з домашнєй Школи, освоєл другу награду у своєй катеґориї.

Штранґар освоєл 61 бод од сто у конкуренциї 29 школярох, у хторей освоєни два перши награди, пейц други и седем треци награди. За змаганє го пририхтовала наставнїца физики Паулина Рац.

На Окружним змаганю наступели ище 15-еро школяре у катеґориї VII и 10-еро зоз VIII класи, так же ше шицкого змагали 44-еро школяре зоз векшини местох општинох Кула, Зомбор, Апатин и Оджак.

Хтори ше школяре з Окружного змаганя пласую на Републичне початком априла, будзе познєйше познате, а тото будзе одлучовац число посцигнутих бодох змагательох зоз шицких округох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)