51. Драмски мемориял почина 22. марца

РУСКИ КЕРЕСТУР – На пияток, 22. марца, у Руским Керестуре, почина 51. Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї и будзе тирвац по 29. марец. Того року буду виведзени три представи за старших, од чого два по руски, и пейц дзецински на руским язику и єдна по словацки.

Мемориял будзе отворени 22. марца з представу „Гунцут дзивки” Наталиї Уваровей у режиї Владимира Надя Ачима у виводзеню младежскей ґрупи Дому култури Драмского студия „АРТ” Руски Керестур. На соботу, 23. марца, на шоре друга представа на руским язику, „Потвори”, по тексту и у режиї Звонимира Павловича, у копродукциї РКЦ „Драмского студия” Нови Сад и РНТ „Петро Ризнич Дядя” з Руского Керестура.

На нєдзелю на Мемориялє будзе павза, а од пондзелку 25. марца по пияток 29. на бини Велькей сали Дому култури буду виведзени дзецински представи по тим шоре:

Пондзелок, 25. марца „Вай-фай принцеза” Людмили Шандаловей у режиї Нади Лендєр Руского КУД „Др Гавриїл Костельник” з Кули.

Вовторок, 26. марца на програми представа „Кандур у чижмох” Шарла Пероа у режиї Наталиї Зазуляк и Лидиї Пашо зоз ОШ „Петро Кузмяк” з Керестура. Тоту представу приду патриц и дзеци з наших местох хтори виучую руски язик з елементами националней култури, а їх нащиву уж традицийно орґанизує и финансує Одбор за образованє нашого Националного совиту.

На стреду, 27. марца, будзе виведзена представа на словацким язику „Нє сцеме резанки” Кристи Бендовей у режиї Весни Каманьовей и Ярмили Чобрдовей.

Штварток, 28. марца на шоре представа з Коцура, хтору пририхтали Етно-клуб „Одняте од забуца” и Дом култури Коцур, а представа ше вола „Васо Пикасо” Сави Шкобича у режиї Моники Гарди.

Остатню дзецинску представу „Кед ше босорка залюби” Мири Станишев у режиї Ксениї Бодянец на пияток 29. марца виведзе керестурска дзецинска ґрупа Дому култури Драмского студию ”АРТ”.

Меморял будзе заварти истого вечара з представу Културного центру Кула Ауґуста Стринберґа „Паночка Юлия” у режиї Фуада Табучича.

Шицки представи за старших починаю на 19,30 годзин, а дзецински на 11,30. Цени уходнїцох за старших 200 динари, а комплет за дзецински 250 динари.

Под час Мемориялу будзе поставена вистава „Ґрафични дизайн” Михайла Бодянца.

