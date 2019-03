Внєдзелю ше пораєло беґель

РУСКИ КЕРЕСТУР − Внєдзелю, 17. марца, керестурска нєпрофитна орґанизация „Trash hero” була домашня трецей акциї пораєня коло беґелю Дунай-Тиса-Дунай. Под час двогодзиновей роботней акциї назберани аж 526 килоґрами рижнородного шмеца.

У акциї участвовали вецей як 100 особи, медзи котрима аж 67-еро дзеци. Треба надпомнуц же тота акция була найобсяженєйша потераз, участвовали школяре Основней школи „Петро Кузмяк”, спортисти Атлетского клубу „Русин” и велї други валалчанє.

По законченю роботней акциї, за наймладших було орґанизоване друженє и велї дружтвени бависка у природи, после чого за шицких бул обезпечени полудзенок. Акцию потримали керестурски подприємства „Вортекс колор”, „Комфорт-стил”, „Т-пам” и погосцительни обєкт „Лонґов”, як и ЯКП „Руском”.

