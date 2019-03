Нєришено на домашнїм терену

РУСКИ КЕРЕСТУР –У седемнастим колє Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, на другим стретнуцу у ярнєй часци сезони, „Русин” дочекал на домашнїм терену фодбалерох екипи „Раднички 1918” зоз Раткова.ФК „Русин” – ФК „Раднички 1918” 1:1 (1:0).

З обчекованьом же то будзе сиґурне змаганє за побиду „Русин”, на концу резултовало зоз чежшим змаганьом и нєришеним резултатом. Перши ґол посцигнул Бранкович котри ше у тей полусеозни знова врацел до домашнього „Русину”, поентирал на самим початку у 5. минути, як и процивнїцка екипа штредком другого полчасу у 76. минути, и то остал конєчни резултат.

„Русин” бавел у составе: Предраґ Маркович, Веселинович, Голик, Ланчужанин, Малацко, Борис Орос, Оґнєн Маркович, Жарич, Дюканович Бранкович (Саянкович) и Катона (Будински). У екипи „Русин” троме бавяче достали жовти картони – Дюканович, Бранкович и Предраґ Маркович, а з процивнїцкей екипи ище штирме.

После того змаганя ФК „Русин” зоз 31 бодом треци на таблїчки у своєй ґрупи, место нїжей як до прешлого тижня, понеже друге место припадло ФК „Крила країне” котри зазначел обидва побиди, а перше место забера ФК „Стари ґрад” зоз 34 бодами, а у идуцим колє „Русин” будзе госцовац у Липару процив домашнєй екипи котра на 14 месце на таблїчки и ма лєм 13 боди.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)