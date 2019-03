БИКИЧ – Внєдзелю, 17. марца, зоз фодбалскима стретнуцами 16. кола почала ярня часц першенства у Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим.

Фодбалере ОФК „Бикич” були домашнї и победзели фодбалерох „Напредку” зоз Жарковцу зоз 1:0.

Бикичанє на таблїчки на штвартим месце зоз 31 бодом, а у 17. колу, на нєдзелю, буду бавиц як госци у Вишнїчеве процив „Гайдука” (слово о екипи тиж зоз општини Шид) хтори на таблїчки на другим месце зоз 34 бодами.

