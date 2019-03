ДЮРДЬОВ – На соботу, 23. марца, у дюрдьовским КУД „Тарас Шевченко” будзе госцовац Руске КУД „др Гавриї Костельник” з Кули чия дзецинска драмска секция виведзе представу „Вай-фай принцеза”, режия Нади Лендєр. Представа почнє на 19 годзин, уходнїца будзе 100 динари.

