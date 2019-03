Потребна помоц у идентификованю особох на фотоґрафийох

НОВИ САД – У проєкту идентификованя особох и подїйох зоз склєняних плочох фотоґрафох Будински зоз Руского Керестура, котру орґанизує Завод за културу войводянских Руснацох (ВР), а котри уж длугши час обявйовани на остатнїм боку новинох „Руске слово”, потребна векша помоц ширшей явносци.

Велї од обявених фотоґрафийох уж идентификовани, алє єст одредзене число о хторих потераз нє зазначени анї єден, лєбо барз мало податки. Прето на Фейсбук боку Заводу за културу ВР до окремного албуму положени тоти фотоґрафиї, та ше модля шицки котри було цо знаю о особох, подїйох, часу, обставинох, обичайох, облєчиве и инши податки хтори вязани за тоти фотоґрафиї же би ше явели.

Явиц ше мож прейґ порученя на Фейсбуку або коментару на фотоґрафиї, на имейл zavod.rusini@gmail.com лєбо на телефон 021/548-421. Кажда информация значна.

Дзекуюци фотоґрафийом хтори настали у фотоґрафскей роботнї Будинскових, а котри диґитализовани на склєняних плочох, зачува ше шведоченє о живоце людзох и подїйох и велїх податкох цо припадаю културно-историйному скарбу Руснацох на тих просторох.

