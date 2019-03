КУЛА – У нашей грекокатолїцкей парохиї священомученїка Йосафата, односно у церкви нєдавно виложена нова икона „Голгофта”, дзекуюци донатором и стараню кулского пароха о. Дамяна Кичу ЧСВВ.

Икона у вельких димензийох виробена у України, а сцигла до кулянскей парохиї у чаше Велького посту, же би вирним помогла глїбше дожиц тот духовни период пририхтованя за Пасху. Тому помага и побожносц Хресней драги хтора ше у церкви модлї стредами, пиятками и нєдзелями на 16 годзин.

