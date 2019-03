Указали зме же нам руска кнїжка важна

После каждeй пременки власци у Сербиї, приходзи до єдней файти ревидованя одношеня ґу националним меншином. Пред даскельома роками зме мали значну пременку у финансованю меншинскей култури, та так и финансованю кнїжкох по руски. Якош зме звикли же главни финансиєр наших кнїжкох и покровитель нашей култури и наших меншинских колективних правох, то АП Войводина и єй секретарияти. Так зме, наприклад, за видавательну дїялносц у 2014. року доставали цали три милиони динари, у 2015 – 2 237 000 динари, а уж у 2016. року – 300 000 динари. Дзешец раз менєй. То стресна ситуация кед ше чувствує же вецей нє маме тото цо зме мали.

Медзитим, нова ситуация нас нагнала винаходзиц и нови ришеня, та ше значно преширел список институцийох дзе конкуруєме зоз руску кнїжку. Тераз конкуруєме на штири места, а скорей зме лєм на єдно, до Покраїни. И знова зме ше виборели за 8 наслови у Руским слове, а други нашо институциї и орґанизациї як цо то Завод за културу войводянских Руснацох, Дружтво за руски язик и литературу, НАР, тиж обявели по даскельо наслови, так же резимуєме коло петнац наслови кнїжкох у 2018. року, цо добре. У очежаних условийох заєднїца ше виборела за тото число кнїжкох.

Кед зме зволовали презентацию рускословских кнїжкох, слоґан нам у поволанки бул – укажме же нам руска кнїжка важна! Шицки тоти начишлєни видавателє, указали же наша заєднїца ма потребу за кнїжку и на централней бини кед ше представяли нашо видавателє карцелї за публику були углавним позаберани. А нє мож повесц же шицки презентациї були так нащивени. Верим же то и орґанизаторе покраїнского штанду обачели. Указує ше же сама култура, литература, потреба за ню ма векшу моц як рестриктивна политична одлука. Док єст творчого капацитету у нашей заєднїци и док єст тих хтори приду потримац презентацию нашей кнїжки, будзе и нас, и нашей култури, и литератури.

А цо зоз обявенима кнїжками, цо поробиц най вони дойду до публики за хтору су писани, то окремна тема о хторей треба бешедовац, а окреме дїловац.

