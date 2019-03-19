Внєдзелю презентована треца видео-приповедка

НОВИ САД – У просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох внєдзелю, 17. марца, була промоция трецей од вкупно штирох видео-приповедкох зоз сериялу „Учме вєдно руски язик: Читай ми“.

Приповедку „Чом добре буц рибар“написала Мелания Римар, а обявена є у кнїжки „Гайзибан на шпарґу”. После проєкциї отримана тематска креативна роботня за дзеци.

Проєкт видео-приповeдкох „Учме вєдно руски язик: Читай ми“ реализую Александра Бучко и Саня Дивлякович. Ношитель проєкта Новинарска асоцияция Руснацох, финансийну потримовку дал Завод за културу войводянских Руснацох, а потримовку дала и Новинско-видаветльна установа „Руске слово“.

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