Младежска престолнїца Европи Нови Сад: цо то значи, и чом є ВАЖНЕ?

Нови Сад квитнє и будзе квитнуц у наиходзацих рокох, з оглядом на титули котри освоєл на Европских змаганьох за престолнїцу младих и престолнїцу култури. На тот завод фокусуєме ше на ОПЕНС (Омладинска престоница Европе Нови Сад) – Младежску престолнїцу Европи Нови Сад. ОПЕНС творя шейсц сновательни здруженя – БалканИДЕА Нови Сад, Младеж ЈАЗАС-у Нови Сад, Инжинєре защити животного штредку, Културанова, Центер за младежску роботу и Союз студентох Медицинского факултету Нови Сад, а окрем нїх, функционує и Проєктни тим котри анґажовал сам тот Союз. Тоти перши шейсц здруженя без резерви зоз своїм авторитетом у младежским сектору дали потримовку Проєктному тиму же би розробел апликацию и повязал ше зоз Городом, а потим и допомогнул и на концу, принєсол Новому Саду тоту ласкаву титулу. Нєшка Проєктни тим ОПЕНС-а преширени и сам по себе є нагода младим за роботу, розвой и искуство.

Конкретно, єдна младежска престолнїца ма нагоду представиц свойо иновативни идеї, проєкти и активносци котри унапрямени на тото же би ше глас младих гласнєйше чул, и злєпшаню младежскей перспективи у шицких аспектох городского живота. Од явного транспорту и инфраструктури, по културни и едукативни програми и принципи демократского розвою политики за младих, европски городи хтори у єдним року ноша титулу младежскей престолнїци порушани на роздумованє о тим на яки способ ше анґажую и цо робя же би до городского живота уключели младих. Сущна ствар то же би млади мали єднаки нагоди за формованє социялного, eкономского и политичного живота у заєднїци у котрей жию. Младежска престолнїца ма як циль потримац младих и город вєдно, же би отворели таки нагоди младим, указали драгу и представяли модел и приклад шицким другим локалним штредком у своїм окруженю.

Нови Сад насправди заслужел титулу Младежскей престолнїци Европи прето же и пред єй здобуваньом уж бул пионир младежскей политику нашей держави. Систематичне старанє о младих розвите ище початком тей децениї зоз поставяньом Акцийного плану за младих и видвойованьом окремного буджету през котри млади могли креировац свойо змисти и участвовац у приношеню одлукох на уровню города и локалней заєднїци. На системи котри Нови Сад ма велї европски вароши можу лєм завидзиц, а гоч вон и далєй нє совершени, у рокох у котрих означуєме титулу, Нови Сад визначно злєпшал нагоди за младих, буджети унапрямени ґу младим дупловани у їх вредносци, а през ОПЕНС млади достаню нови младежски клуби, центри, инфо-точки, конкретну потримовку же би могли твориц и иновирац, нагоду же би унапредзели свойо знаня и схопносци и черали свойо искуства и думаня зоз їх парняками з Европи.

През ОПЕНС ше у Новим Садзе аж по конєц 2020-го рока будзе славиц богатство розличносци и город ше так реафримує як отворени и интеркултурални варош котри потримує дух заєднїцтва и порозуменя, цо нам у шветлу актуалних обставинох, випатра, будзе окремне потребне. Будземе як штредок и надалєй пошвецени европским вредносцом и проєктом, а, по обчекованьох, Нови Сад будзе место през котре предефилує вецей як пол милиона младих зоз швета. Зоз уводзеньом тирвацей „ко-менаджмент структури“ през котру млади систематично буду уключовани до одлучованя о питаньох котри ше их директно дотикаю, Нови Сад ище раз будзе пионир на европским уровню. Перши крочаї уж направени зоз формованьом Новосадского младежского форуму, Городоначальнїкового совиту за младих и визначним звекшаньом буджету за младих у Новим Садзе.

У системи у котрей ридко кеди ситуация пойдзе по дзеки звичайних гражданох, а поготов младих, чежко нє буц цинїчни и поставиц питаня же „Одкаль нам тото шицко нараз, и як то же цивилни сектор ма таки вредносци? Чом ше тераз нараз шицко так блїщи?” Одвити повязани з тима питанями и обаванями пренайдземе у тим же ОПЕНС представя єдинствену нагоду у котрей ше моцни здруженя Нового Саду повязали и вихасновали вигодну политичну климу и указану дзеку за потреби розвою младежского сектору у Новим Садзе. Потримовка пришла зоз самого державного верху, а нам младим вєдно з потримовку остава и страх же наш нєвладови цивилни сектор у наиходзацих политичних збуваньох у Сербиї будзе вше менєй нєвладови и процив нашей дзеки и обецаньох же ОПЕНС останє политично нєутрални.

Друге цинїчне питанє котре поставяме то – А цо останє кед парада прейдзе? Цо ше станє з младима кед вецей нє будземе одвитовац актуалней политики? На тим питаню активно роби праве гевтот тим од шейсцох здруженьох сновательох ОПЕНС-а, алє на одвит будземе мушиц причекац. Тиж, на шор приходзи и други страх котри ми млади активни у сектору розвили, а то же ше зоз блїщацого шветла ОПЕНС-а лєм нараз ресетуєме на початок. Медзитим, остава нам надїя же и други здруженя роздумую о тим, и же уж тераз правя отримуюци плани и за часи док ОПЕНС парада прейдзе.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

