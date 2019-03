Обявени жиро-рахунки за донацию керестурскому ДОД

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тих дньох обявени и жиро-рахунки на котри мож уплациц средства, односно добродзечни прилог за купованє огньогасного камиона на хасен Добродзеного огньогасного дружтва (ДОД) у Руским Керестуре.

Акция збераня добродзечних прилогох за огньогасни камион почала 11. марца, а плановане же будзе тирвац по 10. май. Реализована є у сотруднїцтве Месней заєднїци и ДОД, а 19-еро учашнїки акциї збераю донациї та нащивюю обисца у валалє, приватних поднїмательох, польопривредни ґаздовства и валалски здруженя.

Попри тим, прилоги мож уплациц и на наменски отворени жиро-рахунки ДОД Руски Керестур, Фрушкогорска 74. Девизни на число IBAN RS35340000001101150526, а динарски жиро-рахунок 340-11023149-14, намена: донациї и спонзорства, шифра плаценя 187 РСД.

У акциї участвую шлїдуюци особи: Славко Бучко, Михайло Фейди, Владимир Олеяр, Илона Зарубица, Мария Шепински, Желько Папуґа, Дюра Сабадош, Михайло Сабадош, Михайло Надь, Славко Гарди, Славко Надь, Борис Штранґар, Владимир Колєсар, Михал Стрибер, Владислав Рац, Тихомир Медич, Єлена Сивч, Иґор Фейди и Михайло Пашо.

Акция по закону приявена у Полицийней єдинки управи у Кули, шицки учашнїки ноша идентификацийни карточки, и за прияти пенєж видаваю квити. Одвичательна особа Владимир Олеяр, телефонске число 064/333-6788.

